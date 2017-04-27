В Великобритании обеспокоились суицидальной игрой «Синий кит» из России

Полиция Великобритании предупредила школы об игре «Синий кит», в которой подростков мотивируют на совершение суицида. Уведомления от стражей порядка получили учебные заведения графств Хартфордшир и Эссекс, сообщает «Би-би-си».
Учителей и родителей оповестили, что суть игры состоит в выполнении опасных заданий, которые участнику высылает «куратор». На это отводится срок в 50 дней. Последним заданием, которое получает подросток, становится совершение суицида.
Полиция подчеркивает, что пока у органов правопорядка нет информации о появлении подобных сообществ в Соединенном Королевстве, однако они призвали родителей проявлять бдительность в связи с сообщениями о подстегивающих несовершеннолетним к суициду пабликах в России.
Подростков полицейские просят обращать внимание на сообщения, вызывающие чувство тревоги, неудобства или угрозы. Правоохранительные органы советуют школьникам блокировать такие послания или просто не отвечать на них.
В феврале стало известно, что при выполнении задания игры «Синий кит» пострадал 15-летний школьник из Казахстана. На руке подростка обнаружили около 70 порезов. Ребенок рассказал, что это стало вторым заданием в игре.
В том же месяце в казахстанском городе Караганда было обнаружено тело 19-летней девушки. Следователи предполагают, что ее гибель могла быть связана с игрой «Синий кит».
В мае 2016 года «Лента.ру» публиковала расследование, посвященное истории с «группами смерти»в России. В ноябре по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, действия молодого человека повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.