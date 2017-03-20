СК Белоруссии попросил помощи у российских коллег по делу об «играх с китами»

Белорусские правоохранители запросили у российских коллег помощи в расследовании дел о склонении несовершеннолетних к самоубийству, так как подозреваемые предположительно находятся в России. Об этом сообщает ОНТ.

«Установлены адреса, место нахождения которых — на территории Российской Федерации. Направлен запрос об установлении лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович.

Ранее в Белоруссии было возбуждено два уголовных дела в связи с попытками самоубийства несовершеннолетних — витебской одиннадцатиклассницы и 16-летней жительницы Минска. Обеих удалось спасти. По данным следствия, к этим действиям потерпевших подтолкнули «кураторы» суицидальных «игр» в сети.

«Сейчас милиция "вылавливает" и участников игры — "китов", и кураторов. Одни поддаются уговорам и выходят из игры, другим приходится угрожать Уголовным кодексом», — говорится в сюжете.

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» был арестован один из администраторов подобных пабликов Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис. По данным следствия, его действия повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.

В подобных играх, где одним из популярных образов-символов является кит, дети публикуют фотографии с «суицидальными» хештегами, а затем организаторы групп в соцсети «ВКонтакте» связываются с ними и выдают задания, в том числе с причинением себе физического вреда.