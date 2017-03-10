Столичная полиция опровергла рассылку предупреждений о будущих массовых суицидах

В столичном главке МВД опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о якобы предстоящей в воскресенье, 12 марта, массовой акции самоубийства детей и подростков. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В столичном главке МВД отметили, что сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов.

Поводом для заявления полиции стала информация о том, что родителям детей и подростков, учащихся в столичных школах, стали приходить сообщения, что в учебные заведения якобы пришли письма из полиции.

В них говорится, что в будущее воскресенье некая «группа КИТ» якобы планирует провести акцию с массовыми самоубийствами, в которой примут участие пять тысяч человек, в связи с чем рекомендуется не выпускать детей из дома.

10 марта стало известно, что правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству.