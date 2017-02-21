Уральские дети сняли сериал о «группах смерти»

На детской киностудии «Галилей» в Екатеринбурге сняли пилотный эпизод сериала «Ловушка для китов», посвященного так называемым группам смерти. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

«Мы искали тему, которая была бы интересна учащимся нашей студии, и где-то полгода назад ко мне стали приходить подростки с рассказами о своих знакомых: кто-то выбросился из окна, кто-то повесился», — объясняет задумку преподаватель студии и автор сценария сериала Варвара Брылина.

Самой обсуждаемой, по словам Брылиной, была история 13-летнего Елисея. «Многие из тех, кто ходит к нам на занятия, учились с ним в школе №109. В апреле прошлого года прямо во время урока математики парень вышел из класса, никому ничего не сказав, — в тот же день его нашли выбросившимся из многоэтажки. Таких историй вдруг стало много вокруг, и постепенно всплыла эта тема про "китов"», — добавляет она.

В центре сюжета «Ловушки для китов» — девушка-подросток Женя, которая сталкивается с непониманием родителей и друзей. Вторая серия находится на этапе написания сценария.

В ноябре 2016-го по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, действия молодого человека повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.

Игра «Синий кит» — аналог «групп смерти». Дети публикуют фотографии с «суицидальными» хештегами, а затем организаторы групп во «ВКонтакте» связываются с ними и выдают задания, в том числе с причинением себе физического вреда.