Липецкие школьники рассказали подробности ультразвуковой атаки

Школьники из Липецка, подвергшиеся воздействию ультразвука, рассказали журналистам, как оказались в больнице. По их словам, один из учеников включил найденное в интернете мобильное приложение всего на 10 минут, сообщает РЕН ТВ.

«У всех были одинаковые симптомы: головокружение, тошнота, рвота, потемнение в глазах, кровь из носа. Приложение нашли в интернете. Один ученик из восьмого класса включил приложение во время урока», — пожаловалась одна из школьниц.

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Днем в пятницу, 24 ноября, 29 учеников пятого-восьмого классов доставили в больницу с похожими симптомами. У большинства школьников было стабильное состояние, но двух пришлось отправить в реанимацию.

Приложение «Ультразвук», на которое указывают ученики, можно скачать на портале мобильных приложений.

По факту случившегося следственное управление СК по Липецкой области начало доследственную проверку.