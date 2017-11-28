Школьник завел аккаунт «Пьяный батя» и прославил отца-выпивоху

Школьник из Пермского края завел в Instagram профиль «Пьяный батя», в котором показывает, как его отец пьет водку, дебоширит, дерется, танцует, признается в любви своей семье и просто резвится, лежа на полу. На аккаунт с 6,7 тысячи подписчиков обратил внимание проект Memepedia.

Мужчина, имя которого не называется, постоянно пьет, без привязки к выходным или праздникам. «Мужики! Ура! Бухаю, гуляю, будьте. как я. Работайте, как я. Мне 47 лет. Сына люблю, семью люблю. *** (усердно тружусь — прим. «Ленты.ру»), как папа Карло», — призывает он в четверг, и внезапно начинает танцевать.

Иногда сын спрашивает отца, чем он намерен заняться, на что тот отвечает: «Бухать». На одном из видео он, изрядно выпив, как может танцует на камеру, а затем в порыве любви падает перед сыном на колени и предлагает 11 раз отжаться. Мать с умилением наблюдает за происходящим.

Когда мужчина не пьет, он занимается спортом, но иногда совмещает два занятия одновременно.

Иногда «пьяный батя» перевоплощается и обращается к своим подписчикам. К примеру, здесь он в парике советует подписчикам поступать, как он — радоваться жизни и любить всех вокруг. «Гуляйте, понемножку пейте, на работу выходите», — рекомендует герой.

Порой мужчина бывает агрессивен. Так, однажды сын зафиксировал последствия драки с ним. Отец лежит на полу с окровавленной головой, но не унимается и бросается на отпрыска.

Как отмечает Memepedia, аккаунт «Пьяный батя» был создан 11 ноября 2016 года. Первых подписчиков его автор набрал, разместив анонс на «Дваче». На данный момент за жизнью пермской семьи следят более 6,7 тысячи человек. Сын также публикует зарисовки из жизни бати в аналогичной группе во «ВКонтакте» и на YouTube.