Прославивший «пьяного батю» сын рассказал о жизни отца-выпивохи

Житель Пермского края по имени Виталий, который превратил в героя Instagram своего крепко выпивающего и дебоширящего отца, рассказал, зачем выставляет на всеобщее обозрение неприглядные стороны жизни его семьи. Отрывки разговора публикует РЕН ТВ.

По словам Виталия, ведение профиля его развлекает, а добрые слова под роликами помогают ему обрести необходимую поддержку. Кроме того, благодаря его роликам люди, которые только понаслышке знают, как живут в глубинке, учатся сопереживать, считает молодой человек.

Деньги, которые Виталий зарабатывает с помощью профиля, он тратит на одежду и развлечения. Заработок, по его словам, небольшой.

Сын также рассказал, что его отец хоть и пьет, но старается делать это по выходным. С предыдущей работы он был уволен за пьянство, теперь он работает дворником в двух местах.

Аккаунт «пьяный батя» появился в ноябре 2016 года. После того как школьник разместил анонс на «Дваче», на него подписалось несколько тысяч пользователей. В ноябре этого года профиль прирос новыми подписчиками после того, как на него обратили внимание СМИ. Если 28 ноября число подписчиков составляло 6,7 тысячи, то 29-го их стало уже 17 тысяч.

