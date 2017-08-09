Позирующую на камеру обезьянку признали типичной Instagram-блогершей

Американка Тэйлор Алекси во время проживания в Непале встретила обезьянку, которую пользователи сети окрестили самой фотогеничной в мире. Примат попал в объектив Алекси во время прогулки по храму Сваямбхунатху, который также называют храмом обезьян. Животное охотно позировало, девушка воспользовалась ситуацией и устроила ему фотосет, пишет BuzzFeed.

Интернет-пользователей рассмешила артистичность обезьянки. Некоторые шутят, что, если не приглядываться, зверька легко можно спутать с типичной пользовательницей Instagram.

Алекси сделала снимок еще в 2015 году во время учебы в Катманду. По ее словам, модель сразу принялась позировать, поняв, что ее фотографируют.

Спустя два года фотосессия с животным стала одной из самых обсуждаемых тем на Reddit — одном из крупнейших развлекательных ресурсов в мире. «Эта обезьяна выглядит, как любая известная мне девушка, обучающаяся за рубежом», — оставил подпись разместивший 8 августа снимки пользователь GallowBoob.

Посетители сайта предположили, что, если бы у героини снимков был бы свой профиль в Instagram, она непременно придумала бы к ним подпись вроде «хочу вернуться в лучшие моменты своей жизни» или «мечтай о большем, стремись к звездам, не давай своим страхам одержать победу». Некоторые предрекали, что спустя несколько недель обезьяна в духе пользователей Instagram опубликовала бы те же самые фото с подписью «верните меня туда».

В соцсетях с помощью снимков с обезьяной пытаются затроллить любительниц постановочных фотосетов. «Ты собираешься сообщать в службу поддержки, что твои личные фото украли, или мне самому это сделать?», — обратился к своей знакомой в Twitter корреспондент BuzzFeed в Мумбаи. Девушки на такие шутки не обижаются и, напротив, публикуют шуточные кадры с пародией обезьянки.