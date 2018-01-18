Губернатор изменил риторику о станцевавших полуголыми ульяновских курсантах

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал «не ломать жизнь» курсантам из-за клипа, где они станцевали тверк в нижнем белье под песню Satisfaction. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определённые нормы поведения», — отметил Морозов.

По его словам, наказание должно быть справедливым и соразмерным их поступку, а отчисление не добавит «патриотизма и воспитания». Губернатор добавил, что собирается встретиться с самими курсантами и их родителями.

Ранее Морозов заявил о том, что видео, снятое в октябре прошлого года, оскорбляет регион и ветеранов, особенно накануне важных юбилейных дат. «У нас на этой неделе будет отмечаться 75-летие Ульяновской области, совсем скоро юбилей самого училища. Несомненно, это является большим оскорблением и Ульяновской области, и ветеранов», — передает его слова ТАСС.

Поводом для скандала стал клип, в котором учащиеся института гражданской авиации танцуют в нижнем белье под песню Бенни Бенасси Satisfaction. В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и студентам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления. Проверку «видеоролика с признаками эротики» также начали в Приволжской транспортной прокуратуре и в федеральном министерстве транспорта.

На портале change.org появилась петиция с просьбой не отчислять учащихся. На момент публикации новости ее подписали свыше 27 тысяч человек.

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