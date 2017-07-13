Дальневосточный университет подаст в суд на автора мема про ректора

Администрация Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пригрозила судом владельцу Instagram-аккаунта news.vl Даниилу Губареву за публикацию мема, посвященного исполняющему обязанности ректора учебного заведения Никите Анисимову. Об этом Губарев сообщил в Twitter.

«Позвонили с пресс-службы ДВФУ и просят удалить мемос с ректором. Тип он его оскорбляет. Лол, *** (блин)», — пожаловался он.

A post shared by Новости Владивостока (@news.vl) on Jul 11, 2017 at 3:11am PDT

Судя по всему, Анисимов счел оскорбительной картинку, сопровождающую новость о китайском аспиранте ДВФУ Ли Цзюне, который выиграл Всероссийскую олимпиаду по русскому языку среди иностранных учащихся. Губарев решил проиллюстрировать заметку популярным нецензурным мемом с гордящимся сыном отцом. С помощью фотошопа он изменил подпись и вместо оригинального изображения поместил лица ректора и аспиранта.

«Было бы понятно, если бы студенты мем запилили, что с детей взять, но средство массовой информации — это как минимум некрасиво», — написали Губареву из пресс-службы ДВФУ и потребовали удалить фотожабу.

Получив отказ, представитель университета пригрозил засудить Губарева. «Сообщите мне пожалуйста ФИО руководителя вашего паблика, чтобы составить исковое заявления», — потребовал он.

В апреле 2015 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к интернет-энциклопедии Lurkmore и потребовал удалить страницу с фотографией певца Валерия Сюткина, иллюстрирующей нецензурный мем.