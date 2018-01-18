В сети начали флешмоб в поддержку станцевавших полуголыми ульяновских курсантов

Студенты различных российских вузов начали флешмоб в поддержу курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых затравили за видеопародию на песню Satisfaction. Ролики, выложенные на YouTube, примерно повторяют оригинальный.

Один из них, к примеру, сняли учащиеся Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области. На другом молодые люди танцуют в футболках с надписью «МЧС» — это видео приписывают студентам Академии гражданской защиты МЧС.

16 января в сети обратили внимание на клип, снятый ульяновскими курсантами по мотивам Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси. Действие происходит в студенческом общежитии. В ролике студенты в нижнем белье с кожаными ремнями и форменных фуражках танцуют, активно двигая бедрами под музыку. Видео быстро стало вирусным. Пользователи разделились на два лагеря: одни стали хвалить учащихся за креатив и «отжиг в духе времени», другие обвинили молодых людей в нанесении урона репутации вуза.

Aleks Jigurdinski / YouTube

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