Ургант в халате поддержал полуголых ульяновских курсантов

Команда «Вечернего Урганта» присоединилась к флешмобу в поддержу курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых затравили за видеопародию на песню Satisfaction. Ролик опубликован на официальной странице телепередачи во «ВКонтакте».

На кадрах ведущий передачи Иван Ургант вместе со своими коллегами Дмитрием Хрусталевым и Александром Гудковым, а также певцом Сергеем Лазаревым танцуют в нижнем белье, халатах и тапочках. Видео является фрагментом программы, которая вышла в эфир еще в декабре 2015 года, но на него наложили новый саундтрек — Satisfaction Бенни Бенасси.

Ранее ульяновских курсантов поддержали студенты других российских вузов — они начали выкладывать в соцсети похожие ролики. Один из них сняли учащиеся Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области. На другом молодые люди танцуют в футболках с надписью «МЧС» — это видео приписывают студентам Академии гражданской защиты МЧС.

16 января в сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube. На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься.

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