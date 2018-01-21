Сибиряки замерзли в минус 40 и захотели погреться в Антарктиде

Пользователи сети принялись сравнивать температуру воздуха в своих городах, преимущественно сибирских, с температурой на Южном полюсе. Флешмоб начался с поста участника сообщества Pikabu под ником jlopes, который привел цифры для Красноярска и Антарктиды — минус 42 и минус 33.

В комментариях под записью, а также в Twitter и во «ВКонтакте» юзеры делились своими скриншотами погодных приложений из разных городов — к примеру, Ангарска, Оймякона, Нижневартовска, Дудинки, Норильска и других. Некоторые для сравнения размещали данные из Крыма и Краснодарского края.

Пользователи Twitter начали подшучивать над разницей температур. «Зачем Тайланд, если можно уехать в отпуск в Антарктиду. Там все равно теплее, чем в Сибе», — пишет один из них. «Ща бы в Антарктиду погреться чуток», — отмечает другой. «Я в Антарктиду хочу, к пингвинам, там тепло», — говорит третий.

Были и те, кто вспомнил, что в январе на Южном полюсе лето. «Господи, угомонитесь сравнивать нск и Антарктиду, в Антарктиде вообще лето сейчас, теперь представьте какая там температура зимой», — отмечает юзер Валерия Никонова в Twitter.

Средняя температура в Антарктиде в декабре-январе — минус 31 градус, а в июле-августе — минус 66-67.

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