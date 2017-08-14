Наука и техника
 

Ученые обнаружили во льдах Антарктиды более 90 вулканов

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Ученые из Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды 91 вулкан. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Вулканы высотой от 100 до почти четырех тысяч метров, покрыты двухкилометровым слоем льда, расположены в западной части материка. Ранее ученые знали о существовании на континенте 47 вулканов.

Специалисты планируют определить, насколько активны находки и каков риск их извержения. Геологи утверждают, что если один из этих вулканов проснется, что это приведет к последующей дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.

11 апреля географ Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли. Их извержение, как показывают расчеты, может привести к гибели тысяч человек. По мнению ученого, наибольшую опасность для жизни людей представляют действующие вулканы Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Пэктусан (Северная Корея).

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