Раскрыта тайна Ключевских вулканов

Группа российских геофизиков изучила взаимосвязь между глубинными длиннопериодными и приповерхностными землетрясениями, зафиксированными под вулканами на Камчатке. Им впервые удалось установить, что перед извержением каждого из них происходит активизация глубинного магматического очага и длиннопериодные землетрясения. Это позволит специалистам предсказать новые извержения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature GeoScience.

Длиннопериодными называются землетрясения, которые генерируют сами вулканы и связанные с ними магматические системы, незаметные для людей. Своим появлением они обязаны движению магмы на глубине и изменениям давления в магматическом очаге. По словам специалистов, они являются одними из самых первых предвестников активизации наиболее глубокой части магматической системы.

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Ученые вели наблюдения за тремя действующими вулканами Ключевской группы (Ключевской, Безымянный и Плоский Толбачик) в течение двух лет до большого извержения вулкана Плоский Толбачик в 2012 году. В результате они обнаружили, что активность глубоких длиннопериодных событий увеличивалась на протяжении всего периода наблюдений, что соответствует постепенной активизации и увеличению давления в глубоком магматическом очаге на глубине 30 километров.

«Можно приблизительно сказать, что если на глубине наблюдается увеличение активности длиннопериодных землетрясений (не просто сами по себе землетрясения, а именно увеличение их активности), то можно ожидать, что через несколько недель или месяцев произойдет активизация верхней части вулканической системы с возможными извержениями», — заявил руководитель гранта Российского научного фонда (РНФ) Николай Шапиро.

Ключевская группа вулканов является крупнейшей в России. Она занимает площадь в 6,5 тысяч квадратных километров и в группу входит 14 вулканов, четыре из которых действующих. Кроме того, на площади ключевской группы имеется около 400 более мелких вулканических образований типа лавовых и шлаковых конусов, экструзивных куполов.