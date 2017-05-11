Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы

Видео: Katherine de Kleer, UC Berkeley

Американские и бельгийские ученые составили подробную инфракрасную карту мощнейшего действующего вулкана Солнечной системы, патеры Локи на Ио, спутнике Юпитера. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Калифорнийский университет в Беркли (США).

Специалисты обнаружили, что в патере (вулкане сложной формы) Локи действуют две группы волн. Распространяясь из одного источника, возмущения огибают патеру и сходятся в юго-восточном углу вулканического образования.

Наблюдения, проведенные учеными, позволили установить, что наиболее низкие температуры на поверхности лавового озера составляют 270 кельвинов, а самые высокие — 330 кельвинов. Горячие участки лавы, по мнению авторов, отвечают перевернувшимся объемам лавы и возникли за 75 суток до наблюдения в результате извержения Локи.

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К подобным выводам авторы пришли в ходе наблюдений за Ио, проведенным Большим бинокулярным телескопом. Разрешение полученной двухмерной тепловой карта вулкана превышает десять километров.

Патера Локи в диаметре превышает 200 километров. Большая ее часть занята лавой, заполняющей площадь более 21,5 тысячи квадратных километров, что в миллион раз больше размеров типичного лавового озера на Земле.