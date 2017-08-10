В Антарктиде нашли забытый в 1911 году пирог полярника Роберта Скотта

В хижине на мысе Адэр в Антарктиде обнаружили припасы одной из полярных экспедиций начала XX века, в том числе несъеденный пирог, пролежавший на морозе больше ста лет. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает издание Stuff.co.nz.

Исследователи из новозеландской организации Antarctic Heritage Trust, нашедшие пирог, полагают, что его оставила экспедиция британского полярника Роберта Скотта. Она миновала хижину в 1911 году на пути к Южному полюсу. В хижине также обнаружили сардины, испорченные мясо и рыбу, банки с вареньем.

Хотя сам пирог уцелел, от жестянки, в которой он лежал, за сто лет почти ничего не осталось. На остатках обертки различимы буквы H&P — логотип британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers.

Менеджер Antarctic Heritage Trust по артефактам Лиззи Мик (Lizzie Meek) утверждает, что пирог выглядит съедобно, но испускает неприятный запах, напоминающий прогорклое масло. Исследователи отказались от дегустации по этическим соображениям.

Роберт Скотт рассчитывал стать первым покорителем Южного полюса. Он достиг пункта назначения 17 января 1912 года и узнал, что его опередила экспедиция Руаля Амундсена. На обратном пути Скотт и его спутники погибли.

В 2015 году сообщалось, что ученые продегустировали 170-летнее игристое вино от «Вдовы Клико», найденное на дне Балтийского моря.

