Пара из Перми проехала всю Норвегию на красных «Жигулях»

Жительница Перми Виктория Береснева вместе со своим молодым человеком Павлом Ясыревым объехала всю Норвегию на старых «Жигулях». О своем путешествии она рассказала изданию ТЕКСТ.

Для ее молодого человека это не первая поездка на «четверке» за границу: на ней он побывал в Италии, Франции и Германии. Машина не подводила его, хотя ей уже почти 30 лет.

«Для нас было очень рискованно ехать на такой машине туда, где нет деталей для данных авто. Местные были в шоке, когда узнавали, что мы приехали из России на старых "Жигулях"», — призналась девушка.

Сначала молодые люди доехали до Санкт-Петербурга, затем направились в Финляндию. Там на пароме они переправились в Швецию и уже оттуда выехали в Норвегию.

Все путешествие обошлось паре в 90 тысяч рублей, половину этой суммы они потратили на бензин. Несмотря на то что дороги в Норвегии платные, по словам девушки, им не пришлось отдавать деньги за проезд, так как камеры не считывали российские номера. Они экономили на размещении и еде: спали в машине и готовили на газовой горелке продукты, которые привезли с собой из Перми.

В качестве талисмана путешественники взяли с собой маленькую копию их автомобиля, с которой сделали несколько фотосессий: машинка «въезжала» на Язык Тролля и «позировала» на фоне плато Кьераг. Она рассказывала о своих приключениях в Instagram под хештегом #жигатрип.

Во время путешествия пара попала на выставку американских ретроавтомобилей и даже встретила норвежца на таких же «Жигулях».