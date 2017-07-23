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Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью «Звони»

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В соцсетях опубликовали фотографии с обнаженными девушками, которые катаются на кабриолете в Пензе. Снимки размещены в группе «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области» во «ВКонтакте».

Судя по фото, на задней части машины разместилась табличка с надписью «Звони».

«Докатились... Это победа, друзья, теперь и в Пензе пропаганда разврата в неприкрытом виде. 21 июля по улицам Пензы проехалась машина, из которой красовались своими телами девушки в вызывающем нижнем белье», — говорится в посте.

Его автор указывает, что женщины «с целью рекламы» демонстрировали свое тело и распивали спиртное. «Никакой нравственности, достоинства, никакого уважения к себе и к окружающим, без понятий стыда и совести», — отмечается в публикации.

Многие комментаторы не увидели в произошедшем ничего предосудительного. «Это обычный рекламный ход. Все в пределах правового поля. Обо всем остальном — в воскресную школу», — отметил один из пользователей. По мнению другого, «автора, наверное, задело просто, что ее на этой машине не взяли покататься».

Некоторые согласились с пользователем, написавшим пост.

Что именно рекламировали девушки, не уточняется.

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A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
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