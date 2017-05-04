Голая модель Playboy на священной горе разъярила народ маори

25-летняя модель Playboy Джейлин Кук (Jaylene Cook) снялась обнаженной на вершине новозеландского вулкана Таранаки, чем рассердила представителей народа маори, считающих эту гору священной. Об этом пишет The Telegraph.

Девушка опубликовала снимок в Instagram и подписала, что восхождение на Таранаки было самым сложным препятствием в ее жизни. По словам модели, ей критически недоставало воздуха и за несколько минут до цели она была готова повернуть назад.

«Это все равно что сняться обнаженной в одном из храмов Ватикана», — прокомментировал снимок представитель маори Деннис Нгаухар (Dennis Ngawhare). Мужчина заявил, что действия модели — типичный пример недопонимания между различными культурами.

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Маори почитают Таранаки как место захоронения предков. Вулкан считается неприкосновенным, подниматься на гору разрешено только в исключительных случаях — например, для проведения погребения.

По словам Кук, перед тем как отправиться в путешествие, она изучила в интернете информацию о вулкане, но не нашла ни одного упоминания о том, что место является священным.

«Русская служба "Би-би-си"» отмечает, что маори не первый раз сталкиваются с непониманием туристов, которые то устраивают на Таранаки пикник с барбекю, то рисуют граффити на вершине.

