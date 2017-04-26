Туристы принялись фотографироваться с голыми ягодицами на фоне красот

В Instagram стремительно набирает популярность новый тренд: туристы стали массово фотографироваться в разных уголках мира с оголенными ягодицами и выкладывать снимки в соцсеть. На это обратил внимание один из пользователей портала 9GAG.

При публикации подобных фото используется хештег #cheekyexploits. Снимки размещают и девушки, и мужчины.

A post shared by @cheekyexploits on Apr 16, 2017 at 1:00am PDT

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Фотографии с хештегом также публикуются в аккаунте @cheekyexploits, который насчитывает уже более 55 тысяч подписчиков. В описании профиля значится, что авторы снимков «делают мир счастливее с помощью ягодиц».

Судя по фото, которые со смущением просмотрела «Лента.ру», в основном снимки делаются в теплых странах. В кадр путешественников, помимо их оголенных частей тела, попадают горные, лесные и морские пейзажи.

A post shared by @cheekyexploits on Mar 17, 2017 at 3:25pm PDT

В комментариях на 9GAG пользователи неоднозначно отнеслись к новому тренду. Одни считают снимки неуместными и надеются, что мода на них быстро пройдет, другие же считают подобные способы самовыражения забавными.

Летом 2016 года в Instagram быстро обрели популярность снимки с хештегом #fishbra, что дословно означает «рыба-лифчик». Женщины фотографировались топлес, прикрываясь морскими и речными обитателями, и выкладывали фото в сеть.