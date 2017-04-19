Британка потратила 12 тысяч долларов на пластику ради внешности модели Playboy

Жительница британского города Бристоль потратила 10 тысяч фунтов (более 12 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду Хлои Хан (Chloe Khan). Об этом пишет Daily Mail.

20-летняя Кэрис Гудвин (Karys Goodwin) перенесла операции по увеличению губ и груди. На консультации с хирургом девушка брала снимок Хан в качестве примера. Она нарастила ресницы и волосы, чтобы больше походить на своего кумира. Британка планирует продолжить трансформации, также сделав ринопластику, инъекции ботокса и дермального наполнителя (филлера).

По словам Гудвин, она с детства страдала от неуверенности в себе из-за внешности. Девушке казалось, что у нее недостаточно полные губы и заурядные данные. После проведения первой процедуры британка почувствовала, что впала в зависимость от хирургии и не собирается останавливаться на достигнутом. «Мне нравится, что я выгляжу ненатурально», — сказала она.

Хлои Хан — британская телезвезда, принявшая участие в съемках шоу Celebrity Big Brother («Большой брат знаменитостей») и The X Factor, а также сотрудничавшая с Playboy в другими журналами в качестве модели. На ее страницу в соцсети Instagram подписаны более миллиона человек.

Thanks for the cover @manic.magazine @littlefairphotography_ A post shared by 🌴Chloe Khan🌴 (@chloe.khan) on Mar 30, 2017 at 2:56am PDT

В марте стало известно, что в Китае приобрели популярность пластические операции, с помощью которых женщины становятся похожими на дочь президента США Дональда Трампа Иванку. Пациентки изменяют форму глаз, носа, губ, а также делают липосакцию и увеличение груди.