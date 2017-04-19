Из жизни
 

Британка потратила 12 тысяч долларов на пластику ради внешности модели Playboy

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Жительница британского города Бристоль потратила 10 тысяч фунтов (более 12 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду Хлои Хан (Chloe Khan). Об этом пишет Daily Mail.

20-летняя Кэрис Гудвин (Karys Goodwin) перенесла операции по увеличению губ и груди. На консультации с хирургом девушка брала снимок Хан в качестве примера. Она нарастила ресницы и волосы, чтобы больше походить на своего кумира. Британка планирует продолжить трансформации, также сделав ринопластику, инъекции ботокса и дермального наполнителя (филлера).

По словам Гудвин, она с детства страдала от неуверенности в себе из-за внешности. Девушке казалось, что у нее недостаточно полные губы и заурядные данные. После проведения первой процедуры британка почувствовала, что впала в зависимость от хирургии и не собирается останавливаться на достигнутом. «Мне нравится, что я выгляжу ненатурально», — сказала она.

Хлои Хан — британская телезвезда, принявшая участие в съемках шоу Celebrity Big Brother («Большой брат знаменитостей») и The X Factor, а также сотрудничавшая с Playboy в другими журналами в качестве модели. На ее страницу в соцсети Instagram подписаны более миллиона человек.

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В марте стало известно, что в Китае приобрели популярность пластические операции, с помощью которых женщины становятся похожими на дочь президента США Дональда Трампа Иванку. Пациентки изменяют форму глаз, носа, губ, а также делают липосакцию и увеличение груди.

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