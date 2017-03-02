Американец сделал десятки пластических операций ради внешности инопланетянина

Житель Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) сделал более 110 пластических операций ради сходства с бесполым инопланетянином. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает издание Daily Mirror.

22-летний Винни Ох (Vinny Ohh) впервые обратился к пластическим хирургам пять лет назад, чтобы увеличить губы при помощи инъекции дермального наполнителя (филлера). С тех пор он изменил форму щек, бровей и губ при помощи десятков инъекций филлера. Кроме того, его пять раз оперировали для коррекции формы носа.

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Для придания внешности более инопланетного вида Ох носит черные контактные линзы и заостренные накладные ногти, а также красит волосы в яркие цвета.

Чтобы завершить трансформацию, он планирует удалить гениталии, соски и пупок, изменить форму лба и ушей, а также вживить в челюсть и щеки силиконовые имплантаты. Стоимость всех этих процедур оценивается в 160 тысяч долларов.

В январе сообщалось, что бразилец Родриго Алвес, потративший на пластическую хирургию 368 тысяч фунтов стерлингов (около 27 миллионов рублей), поправился на 12 килограммов, чтобы накопить жир для пересадки в ягодицы.