Любитель пластической хирургии потолстел для увеличения ягодиц

Бразилец Родриго Алвес, потративший на пластическую хирургию 368 тысяч фунтов стерлингов (около 27 миллионов рублей), поправился на 12 килограммов, чтобы накопить жир для пересадки в ягодицы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В течение нескольких месяцев он употреблял не менее тысяч калорий калорий в сутки. В результате в области поясницы и спины, а также в бедрах накопилось около полутора литров жира. Во время очередной пластической операции врачи откачали его и использовали для увеличения ягодиц мужчины.

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33-летний Алвес остался доволен результатом. «Я родился в Бразилии, но никогда не имел бразильских ягодиц, — говорит он. — Теперь они у меня есть».

С 2004 года бразилец подвергся 48 пластическим операциям. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, делал липосакцию и инъекции ботокса.

В апреле 2016 года сообщалось, что Алвес оказался в больнице после неудачной процедуры по изменению формы носа, которая вызвала некроз. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов.