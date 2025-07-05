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00:45, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о критической ситуации с ПВО

Депутат Безуглая: В Киеве почти исчерпан ресурс средств ПВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве практически исчерпан ресурс зенитных комплексов и других средств противовоздушной обороны (ПВО). О критической ситуации сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в столице практически исчерпан. Противоракетные средства у нас заканчиваются "благодаря" решению США», — написала она.

Депутат также раскритиковала киевские власти и руководство украинской армии, а также президента Украины Владимира Зеленского, который, по ее словам, «не назначает командующего Воздушных сил уже 308 дней».

Ранее стало известно, что жители украинской столицы приготовились ночевать в метро Киева. В городе объявлена тревога из-за «Шахедов».

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