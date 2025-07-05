На Украине заявили о критической ситуации с ПВО

Депутат Безуглая: В Киеве почти исчерпан ресурс средств ПВО

В Киеве практически исчерпан ресурс зенитных комплексов и других средств противовоздушной обороны (ПВО). О критической ситуации сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в столице практически исчерпан. Противоракетные средства у нас заканчиваются "благодаря" решению США», — написала она.

Депутат также раскритиковала киевские власти и руководство украинской армии, а также президента Украины Владимира Зеленского, который, по ее словам, «не назначает командующего Воздушных сил уже 308 дней».

Ранее стало известно, что жители украинской столицы приготовились ночевать в метро Киева. В городе объявлена тревога из-за «Шахедов».