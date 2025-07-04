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23:15, 4 июля 2025Бывший СССР

Жители Киева приготовились ночевать в метро

Жители Киева приготовились ночевать в метро на фоне тревоги в городе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Жители украинской столицы приготовились ночевать в метро Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, в городе объявлена тревога из-за «Шахедов».

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) из-за приближающихся с разных сторон беспилотников. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Вечером 4 июля в Киеве прогремели взрывы. Информация о последствиях отсутствует.

3 июля в небе над Украиной мониторинговые паблики зафиксировали 98 беспилотников.

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