«Страна.ua»: В Киеве произошли взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Информация о последствиях отсутствует.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о повреждении здания польского посольства в Киеве в результате российского удара. В связи с этим он подчеркнул, что «Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны».