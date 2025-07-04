Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:25, 4 июля 2025Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

«Страна.ua»: В Киеве произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Информация о последствиях отсутствует.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о повреждении здания польского посольства в Киеве в результате российского удара. В связи с этим он подчеркнул, что «Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

    В России решили выращивать бананы

    В Киеве прогремели взрывы

    Одна страна закрыла транзит для депортированных из России украинцев

    Директор парка «Тайган» высказался об отношении ко львам после нападения

    Орбан резко высказался о «плане Зеленского»

    Российский игрок рассказал о недостающих в НХЛ вещах

    При ударе ВСУ по Запорожской области пострадали дети

    Военкоры раскрыли детали наступления российских войск в Харьковской области

    Теплоход с зараженными во время круиза россиянами прибыл в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости