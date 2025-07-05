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01:08, 5 июля 2025Мир

ХАМАС дал ответ на предложение о прекращении огня в Газе

WSJ: ХАМАС поддержал предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Omar Ashtawy Apaimages / Keystone Press Agency / Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС поддержало предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Движение передало свой ответ посредникам после «завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями». План предусматривает прекращение огня на 60 дней и освобождение десяти израильских заложников из плена ХАМАС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль принял предложение о временном перемирии в Газе. Он также пригрозил ХАМАС, что в случае отказа от прекращения огня группировке станет «только хуже».

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