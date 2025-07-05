ХАМАС дал ответ на предложение о прекращении огня в Газе

WSJ: ХАМАС поддержал предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС поддержало предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Движение передало свой ответ посредникам после «завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями». План предусматривает прекращение огня на 60 дней и освобождение десяти израильских заложников из плена ХАМАС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль принял предложение о временном перемирии в Газе. Он также пригрозил ХАМАС, что в случае отказа от прекращения огня группировке станет «только хуже».