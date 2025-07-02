Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 2 июля 2025Мир

Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней

Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал он.

Трамп добавил, что Катар и Египет представят предложение о прекращении огня палестинскому радикальному движению ХАМАС, пригрозив, что в случае отказа принять его группировке станет «только хуже».

Ранее Трамп сообщил, что в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме и обсудит с ним конфликт в секторе Газа. Он пообещал, что будет «очень жестким» во время переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили

    Во Франции отреагировали на разговор Макрона и Путина

    Украину предупредили о грозящей катастрофе

    Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней

    Раскрыта возможность отправки на СВО бывшего замглавы Минобороны

    В Суэцком заливе затонула буровая установка

    Канцлер Германии допустил обучение бойцов ВСУ обращению с Taurus

    Звезда «Очень странных дел» опубликовала фото в крошечном бикини

    В России оценили решение США приостановить поставки ракет Украине

    В США назвали главное преимущество танка «Армата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости