Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней

Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней

Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал он.

Трамп добавил, что Катар и Египет представят предложение о прекращении огня палестинскому радикальному движению ХАМАС, пригрозив, что в случае отказа принять его группировке станет «только хуже».

Ранее Трамп сообщил, что в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме и обсудит с ним конфликт в секторе Газа. Он пообещал, что будет «очень жестким» во время переговоров.