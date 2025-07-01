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19:13, 1 июля 2025Мир

Трамп пообещал быть очень жестким с одним политиком

Трамп пообещал быть очень жестким с Нетаньяху из-за войны в Газе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал быть «очень жестким» в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу конфликта в Газе. Об этом сообщает Reuters.

«Я буду очень жестким с Нетаньяху по вопросу прекращения конфликта в Газе. Он также хочет положить конец этой войне. Я верю, что уже на следующей неделе эта сделка будет достигнута», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп сообщил, что в ближайшее время примет Нетаньяху в Белом доме и обсудит с ним Газу и недавние удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Он добавил, что хочет обсудить с премьером «невероятный успех, которого они добились».

Также американский лидер обозначил дедлайн для конфликта в Газе и подчеркнул, что перемирие должно быть достигнуто уже на следующей неделе.

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