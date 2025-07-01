Трамп решил поговорить с Нетаньяху о невероятном успехе

Трамп заявил, что обсудит с Нетаньяху невероятный успех в Иране

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и обсудит с ним конфликт в секторе Газа и недавние удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудим множество вещей. Мы поговорим об огромном успехе, которого добились. Это был невероятный успех в Иране, такого точного удара не было много лет», — заявил он.

По словам главы Белого дома, атака США на Иран была «по-настоящему блестящей». Он отметил, что ее можно описать лишь одним словом — «уничтожение».

Ранее Иран уличили в подготовке терактов против евреев в Германии. Уточнялось, что Тегеран, предположительно, мог подготовить подобную операцию, завербовав датчанина с иранскими корнями.