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00:27, 5 июля 2025Спорт

Фетисов объяснил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург

Фетисов: «Куньлунь» переезжает в Санкт-Петербург для раскрутки китайского бренда
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов объяснил переезд китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» в Санкт-Петербург. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

По мнению Фетисова, таким образом решили загрузить арену играми и попробовать раскрутить китайский бренд в России. Он предположил, что после этого команда переедет в Пекин. «Будет интересно, посмотрим. Надеюсь, что "Куньлунь" найдет свой дом в Питере и будет зрительский интерес», — отметил депутат.

3 июля стало известно, что грядущий сезон КХЛ «Куньлунь» проведет на «СКА Арене». Ранее домашней площадкой команды была «Арена Мытищи». СКА будет выступать в Ледовом дворце.

«Куньлунь» — первая китайская команда в КХЛ. Она была создана в 2016 году. С сезона-2020/2021 китайский клуб базируется в России.

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