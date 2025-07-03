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18:52, 3 июля 2025Спорт

«Куньлунь» снова не вернется в Китай

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/2026 на «СКА Арене»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/2026 на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте лиги.

Таким образом, команда не вернется в Китай. При этом ее домашней площадкой перестанет быть «Арена «Мытищи».

Ранее появлялась информация о том, что «Куньлунь» может вернуться в Китай. В качестве вариантов назывались Пекин, Шанхай и Харбин.

«Куньлунь» в сезоне-2024/2025 не смог выйти в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата китайская команда заняла девятое место в Западной конференции с 62 очками.

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