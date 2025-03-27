«Куньлунь» вернется в Китай

Metaratings: Клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» вернется в Китай

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» снова будет базироваться в Китае. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, «Куньлунь» вернется в один из трех городов — Пекин, Шанхай или Харбин. В апреле делегация клуба с главой Александром Крыловым планирует ехать в Китай для обсуждения этого вопроса.

«Куньлунь» завершил выступления в сезоне-2024/2025. Команда не смогла выйти в плей-офф, заняв по итогам регулярного чемпионата девятое место в Западной конференции с 62 очками.

«Куньлунь» — первая китайская команда в КХЛ. Она была создана в 2016 году. С сезона-2020/2021 китайский клуб базируется в России и проводит домашние матчи на «Арене Мытищи».

