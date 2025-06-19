СКА покинет самую большую хоккейную арену в мире

СКА покинет «СКА Арену» и вернется в Ледовый дворец в сезоне-2025/2026

Хоккейный клуб СКА покинет «СКА Арену». Об этом сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2025/2026 СКА вернется в Ледовый дворец. Решение объясняется тем, что из-за закрытия на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы» снижается транспортная доступность «СКА Арены».

В сезоне-2024/2025 СКА вылетел в 1/8 финала плей-офф, проиграв московскому «Динамо». После этого в команде поменялись руководство и главный тренер — на место Романа Ротенберга пришел Игорь Ларионов.

«СКА Арена» является крупнейшим хоккейным стадионом в мире. Первый матч на нем прошел 11 февраля 2024 года: на встрече между СКА и «Сочи» присутствовали 21 481 зритель, что стало рекордом КХЛ.