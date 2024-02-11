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20:06, 11 февраля 2024Спорт

На стадионе СКА установили рекорд посещаемости

На стадионе СКА установили рекорд посещаемости КХЛ в матче против «Сочи»

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

На стадионе петербургского СКА «СКА Арена» установили рекорд посещаемости. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча против «Сочи» завершилась со счетом 8:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский (дубль), Алекс Гальченюк (дубль), Василий Глотов, Марат Хайруллин (дубль) и Артем Земченок. Матч посетили 21481 зритель, что является рекордом лиги для закрытых помещений.

10 февраля российский нападающий Николай Голдобин стал абсолютным рекордсменом московского «Спартака» по количеству набранных очков за один сезон. 28-летний хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ, забросив шайбу и сделав результативный пас в матче регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса».

СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, на счету которого 87 очков в 62 матчах. Команда вышла в плей-офф турнира.

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      Анастасия Борисова
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