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НХЛ - регулярный чемпионат
17:21, 10 февраля 2024Спорт

Российский хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ

Хоккеист Голдобин стал рекордсменом «Спартака» по количеству очков за сезон

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский нападающий Николай Голдобин стал абсолютным рекордсменом московского «Спартака» по количеству набранных очков за один сезон. Статистика доступна на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

28-летний хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ, забросив шайбу и сделав результативный пас в матче регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса». Таким образом, на его счету теперь 72 очка (35+37). До этого рекорд принадлежал Александру Кожевникову, на счету которого 71 очко (43+28).

Встреча между «Спартаком» и «Барысом» завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. В составе победителей кроме Голдобина заброшенными шайбами отметились форварды Александр Пашин, Максим Цыплаков и Ансель Галимов.

«Спартак» обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ. После 62 матчей команда занимает третье место в Западной конференции турнира, набрав 82 очка. Лидирует петербургский СКА, на счету которого 85 очков в 61 матче.

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      Анастасия Борисова
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