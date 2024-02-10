Российский хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ

Хоккеист Голдобин стал рекордсменом «Спартака» по количеству очков за сезон

Российский нападающий Николай Голдобин стал абсолютным рекордсменом московского «Спартака» по количеству набранных очков за один сезон. Статистика доступна на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

28-летний хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ, забросив шайбу и сделав результативный пас в матче регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса». Таким образом, на его счету теперь 72 очка (35+37). До этого рекорд принадлежал Александру Кожевникову, на счету которого 71 очко (43+28).

Встреча между «Спартаком» и «Барысом» завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. В составе победителей кроме Голдобина заброшенными шайбами отметились форварды Александр Пашин, Максим Цыплаков и Ансель Галимов.

«Спартак» обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ. После 62 матчей команда занимает третье место в Западной конференции турнира, набрав 82 очка. Лидирует петербургский СКА, на счету которого 85 очков в 61 матче.