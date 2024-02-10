Российский хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ
Российский нападающий Николай Голдобин стал абсолютным рекордсменом московского «Спартака» по количеству набранных очков за один сезон. Статистика доступна на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
28-летний хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ, забросив шайбу и сделав результативный пас в матче регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса». Таким образом, на его счету теперь 72 очка (35+37). До этого рекорд принадлежал Александру Кожевникову, на счету которого 71 очко (43+28).
Встреча между «Спартаком» и «Барысом» завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. В составе победителей кроме Голдобина заброшенными шайбами отметились форварды Александр Пашин, Максим Цыплаков и Ансель Галимов.
«Спартак» обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ. После 62 матчей команда занимает третье место в Западной конференции турнира, набрав 82 очка. Лидирует петербургский СКА, на счету которого 85 очков в 61 матче.