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18:58, 2 июня 2025Спорт

Объявлен новый тренер СКА

Хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Ларионов

Игорь Ларионов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Руководство петербургского СКА объявило о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера команды. Информация доступна в Telegram-канале клуба.

В СКА заявили, что новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время. Отмечается, что предыдущий наставник Роман Ротенберг был уволен в связи с недостижением командой спортивных результатов.

Ранее 2 июня стало известно, что новый совет директоров СКА принял решение уволить Ротенберга, возглавлявшего клуб с 2022 года. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА впервые за 15 лет завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф, уступив в серии московскому «Динамо».

Предыдущим местом работы Ларионова было нижегородское «Торпедо», которое он возглавлял с 2022-го. За три года работы в клубе тренер трижды выводил его в плей-офф, но дальше четвертьфинала Кубка Гагарина «Торпедо» не доходило.

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