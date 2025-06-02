Объявлен новый тренер СКА

Хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера

Руководство петербургского СКА объявило о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера команды. Информация доступна в Telegram-канале клуба.

В СКА заявили, что новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время. Отмечается, что предыдущий наставник Роман Ротенберг был уволен в связи с недостижением командой спортивных результатов.

Ранее 2 июня стало известно, что новый совет директоров СКА принял решение уволить Ротенберга, возглавлявшего клуб с 2022 года. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА впервые за 15 лет завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф, уступив в серии московскому «Динамо».

Предыдущим местом работы Ларионова было нижегородское «Торпедо», которое он возглавлял с 2022-го. За три года работы в клубе тренер трижды выводил его в плей-офф, но дальше четвертьфинала Кубка Гагарина «Торпедо» не доходило.