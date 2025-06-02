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10:47, 2 июня 2025Спорт

СКА уволил Ротенберга

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что решение об увольнении тренера принял новый совет директоров клуба. 30 мая СКА объявил об отставке совета директоров и операционного менеджмента команды из-за результатов команды в последних двух сезонах.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА впервые за 15 лет завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф. В серии до четырех побед петербуржцы уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Ротенберг был назначен главным тренером СКА в начале 2022 года. За время его работы клуб дважды доходил до финала Западной конференции, где уступал ЦСКА (2022, 2023). В 2024 году СКА вылетел из плей-офф КХЛ во втором раунде, проиграв серию «Автомобилисту».

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