СКА уволил Ротенберга

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что решение об увольнении тренера принял новый совет директоров клуба. 30 мая СКА объявил об отставке совета директоров и операционного менеджмента команды из-за результатов команды в последних двух сезонах.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА впервые за 15 лет завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф. В серии до четырех побед петербуржцы уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Ротенберг был назначен главным тренером СКА в начале 2022 года. За время его работы клуб дважды доходил до финала Западной конференции, где уступал ЦСКА (2022, 2023). В 2024 году СКА вылетел из плей-офф КХЛ во втором раунде, проиграв серию «Автомобилисту».