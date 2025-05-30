Совет директоров СКА покинул клуб

Хоккейный клуб СКА объявил об отставке совета директоров

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об отставке совета директоров и операционного менеджмента команды по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщается на сайте команды.

Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в последних двух сезонах. Свои посты покинули председатель совета директоров СКА Александр Медведев, его заместитель — Роман Ротенберг, являющийся главным тренером команды, а также генеральный директор Ольга Ловягина.

Новым председателем станет заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Генеральным директором клуба был назначен Никита Стеничкин.

В прошедшем сезоне СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2-4.