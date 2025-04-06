СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

СКА проиграл «Динамо» и впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press