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21:40, 6 апреля 2025Спорт

СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

СКА проиграл «Динамо» и впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Главный тренер СКА Роман Ротенберг

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команда проиграла московскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2-4. Последний матч завершился победой омичей — 5:2.

Ранее 6 апреля магнитогорский «Металлург», который являлся действующим обладателем Кубка Гагарина, вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ. Команда проиграла омскому «Авангарду».

В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

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