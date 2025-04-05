Действующий обладатель Кубка Гагарина вылетел из первого раунда плей-офф

Магнитогорский «Металлург», который являлся действующим обладателем Кубка Гагарина, вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Команда проиграла омскому «Авангарду» в серии до четырех побед со счетом 2-4. Последний матч завершился победой омичей — 3:2.
Первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». Команда обыграла нижегородское «Торпедо» в первом раунде.
В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее «Локомотива».