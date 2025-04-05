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16:49, 5 апреля 2025Спорт

Действующий обладатель Кубка Гагарина вылетел из первого раунда плей-офф

«Металлург» проиграл «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Магнитогорский «Металлург», который являлся действующим обладателем Кубка Гагарина, вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда проиграла омскому «Авангарду» в серии до четырех побед со счетом 2-4. Последний матч завершился победой омичей — 3:2.

Первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». Команда обыграла нижегородское «Торпедо» в первом раунде.

В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее «Локомотива».

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