Офицер ВСУ раскрыл правду о количестве дронов в Российской армии

Офицер ВСУ Алекс: ВС РФ могут позволить себе запускать дроны в нелетную погоду

Вооруженные силы (ВС) РФ на константиновском направлении перенасытили фронт FPV-дронами. Об этом сообщил старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска сумели организовать так называемые kill zone — «зоны смерти», в которых с помощью беспилотников гарантированно пресекается любое передвижение. При этом дроны-камикадзе применяются даже в нелетную погоду. «Ресурс настолько велик, что противник может себе позволить делать даже такие вылеты», — указал офицер.

Алекс уточнил, что процент эффективности дрона в сложных метеоусловиях невелик, однако он есть. Российские дроноводы готовы пойти на риск и лишиться беспилотника, лишь бы выполнить боевую задачу, резюмировал он.

Ранее Алекс категорично описал критическую обстановку, сложившуюся для украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) после того, как ВС РФ прорвались в населенные пункты Поддубное и Воскресенка. «Если им удастся закрепиться и подтянуть дополнительные силы — [для ВСУ] дело начнет пахнуть писюнами… Хотя, по-моему, оно уже так и пахнет», — заявил он.