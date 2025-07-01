Украинский офицер Алекс: Для ВСУ в ДНР сложилась критическая обстановка

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс нелицеприятно описал критическую обстановку, сложившуюся для украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Боец указал, что российские Вооруженные силы (ВС) накануне прорвались в Поддубное и Воскресенку. «Если им удастся закрепиться и подтянуть дополнительные силы — [для ВСУ] дело начнет пахнуть писюнами… Хотя, по-моему, оно уже так и пахнет», — заявил он.

Алекс пояснил, что за этими населенными пунктами находятся открытые поля, простреливаемые с трех сторон. ВСУ там будет сложно выстроить оборону, резюмировал офицер.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин предрек для украинской армии крайне тяжелое лето и осень. Он пояснил, что армия России взяла крайне высокий темп продвижения в Донбассе и продолжает его удерживать.