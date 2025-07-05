Военкоры узнали о дерзком маневре российских войск в Запорожской области

RusVesna: ВС РФ прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали ВСУ с фланга

Российские войска в Запорожской области прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на степногорском направлении с фланга. Об этом сообщает Telegram-канал Военкоры русской весны (RusVesna).

В результате этого дерзкого маневра удалось закрепиться в северо-западной части поселка Каменское. Сейчас штурмовики Вооруженных сил (ВС) России пытаются полностью выбить противника из населенного пункта.

Каховское водохранилище как таковое уже не существует после того, как ВСУ подорвали плотину одноименной Гидроэлектростанции (ГЭС) в июне 2023 года. Сейчас оно перестало быть отдельным водоемом и теперь является руслом реки Днепр с мелкими заливами. Отдельные его участки стали похожи на пустыню.