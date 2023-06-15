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18:08, 15 июня 2023Среда обитания

Каховское водохранилище прекратило существование

Владимир Рогов сообщил о фактическом прекращении существования Каховского водохранилища

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Его текущее состояние оценил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов отметил, что после происшествия с ГЭС Каховское водохранилище перестало быть отдельным водоемом и теперь оно является руслом реки Днепр с мелкими заливами. «Водохранилищем его назвать уже сложно», — подытожил он.

Рогов также рассказал, что подрыв Каховской ГЭС привел к колоссальному сокращению зеркала водохранилища. Он отметил, что инцидент также стал причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне: живой природе был нанесен серьезный урон.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о том, что ущерб экономическим объектам и жилому фонду от разрушения Каховской ГЭС оценили в сумму более 1,5 миллиарда рублей. При этом она добавила, что экологического ущерба пока нет, его можно будет оценить, когда сойдет вода.

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    Полина Кислицына
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