На Украине обратили внимание на необычную деталь разговора Трампа с Зеленским

Дубинский: Трамп так и не выпустил пост о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп так и не выпустил пост с комментарием о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. На необычную деталь обратил внимание обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Кстати, заметили, что пост-релиза от Трампа по итогу звонка Зеленского так и нет?», — задал он вопрос.

О разговоре двух президентов 4 июля сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. «Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали совсем скоро», — написал он.

Позже выяснилось, что Трамп пообещал помочь Зеленскому с противовоздушной обороной (ПВО). «Трамп сказал, что хочет помочь с ПВО и что он проверит, какие поставки были отложены, если это действительно имело место», — заявил собеседник портала Axios.