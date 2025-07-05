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01:06, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине обратили внимание на необычную деталь разговора Трампа с Зеленским

Дубинский: Трамп так и не выпустил пост о разговоре с Зеленским
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп так и не выпустил пост с комментарием о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. На необычную деталь обратил внимание обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Кстати, заметили, что пост-релиза от Трампа по итогу звонка Зеленского так и нет?», — задал он вопрос.

О разговоре двух президентов 4 июля сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. «Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали совсем скоро», — написал он.

Позже выяснилось, что Трамп пообещал помочь Зеленскому с противовоздушной обороной (ПВО). «Трамп сказал, что хочет помочь с ПВО и что он проверит, какие поставки были отложены, если это действительно имело место», — заявил собеседник портала Axios.

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