Трамп пообещал помочь Зеленскому

Axios: Трамп сообщил Зеленскому о готовности помочь Украине с ПВО

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о готовности Вашингтона помочь Киеву с противовоздушной обороной (ПВО). Об этом со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы, пишет портал Axios.

«Трамп сказал, что хочет помочь [Украине] с ПВО и что он проверит, какие поставки были отложены, если это действительно имело место», — заявил собеседник издания.

Как утверждается, Трамп и Зеленский договорились о скорой встрече делегаций США и Украины для обсуждения вопросов противовоздушной обороны и поставок других видов вооружений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. По ее словам, в Вашингтоне пришли к такому решению, проанализировав военную помощь другим странам.