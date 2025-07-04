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16:48, 4 июля 2025Бывший СССР

Ермак сообщил о телефонном разговоре Зеленского с Трампом

Ермак: Между Зеленским и Трампом состоялся важный и содержательный разговор
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в Telegram.

«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали совсем скоро», — написал Ермак.

3 июля издание Financial Times (FT) анонсировало телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Сообщалось, что политики намерены обсудить снижение военной помощи Киеву.

Вечером того же дня состоялся шестой телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он продлился около часа.

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