Ермак сообщил о телефонном разговоре Зеленского с Трампом

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в Telegram.
«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали совсем скоро», — написал Ермак.
3 июля издание Financial Times (FT) анонсировало телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Сообщалось, что политики намерены обсудить снижение военной помощи Киеву.
Вечером того же дня состоялся шестой телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он продлился около часа.