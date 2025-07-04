Ермак сообщил о телефонном разговоре Зеленского с Трампом

Ермак: Между Зеленским и Трампом состоялся важный и содержательный разговор

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в Telegram.

«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали совсем скоро», — написал Ермак.

3 июля издание Financial Times (FT) анонсировало телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Сообщалось, что политики намерены обсудить снижение военной помощи Киеву.

Вечером того же дня состоялся шестой телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он продлился около часа.