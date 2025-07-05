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01:00, 5 июля 2025Экономика

В России рассказали об уголовной ответственности для дропперов

Дропперам в России по новому закону грозит до 6 лет лишения свободы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Дропперам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы, следует из норм закона, прописанных в законе, который вступил в силу 5 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Дропперы — это лица, передающие банковские карты и данных от них к ним третьим лицам с целью совершения противоправных операций. Противоправную схему используют мошенники для отмывания денег. Обновленные положения содержатся в статье 187 Уголовного кодекса (УК) России. Согласно новым нормам, дроппер понесет наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или в размере своего дохода за период от трех месяцев до года. Лицо может быть приговорено к обязательным работам до 480 часов, или исправительных работ на срок до двух лет, либо ему суд может назначить лграничение свободы на тот же срок. Список возможных наказаний содержат также и принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Данный вид наказания предусмотрен для лиц, совершивших мошеннические действия с использованием банковской карты по указанию другого человека.

Если клиент банка приобрел или передал ее из корыстных побуждений, ему грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Одним из вариантов наказания являются принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до шести лет, дополнительно может быть назначен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

За совершение неправомерной операции лицу грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет со штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет.

Человек, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае, если сам активно способствует его раскрытию и расследованию.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за дропперство. Не так давно в МВД рассказали, что аферисты вовлекают белорусов в дропперство под видом командировок в Россию.

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